Jaka pogoda w długi weekend? Koniec z ładną jesienią

W tym roku Święto Niepodległości wypada we wtorek. Dla wielu z nas oznacza to długi weekend. Najnowsza prognoza pogody nie jest jednak zbyt optymistyczna.

Listopadowy długi weekend. Jaka będzie pogoda?

Przez ostatnie kilka dni Polacy mogli cieszyć się słoneczną pogodą – to zasługa utrzymującego się wyżu. Rankiem pojawiają się gęste mgły. Początek listopada charakteryzował się wyższą niż tradycyjnie temperaturą. W środę w Legnicy zanotowano 17 stopni Celsjusza. Na pozostałym terenie ostatnie dni to charakteryzowały się temperaturą od 12 do 16 stopni.

Piątek 7 listopada również będzie pogodny i ciepły. Niskie chmury pojawią się na północnym wschodzie kraju oraz Mazowszu.

Najnowsze prognozy pogody na długi weekend są mniej optymistyczne niż te sprzed kilku dni. Zapowiadano, że na północy kraju będzie pochmurnie i chłodno, a na południu – słonecznie i cieplej. Ostatnie prognozy przewidują jednak, że pochmurnie będzie na większym obszarze.

Na pogodne niebo w sobotę liczyć mogą mieszkańcy zachodu i południa kraju. W kolejnych dniach wzrośnie jednak zachmurzenie i będzie bardziej mgliście.

11 listopada 2025. Pogoda w Święto Niepodległości

Sobota i niedziela może przynieść przelotne opady deszczu na południu kraju. 10 listopada ryzyko deszczu wystąpi na terenie całego kraju. W Święto Niepodległości deszczowo będzie głównie na wschodzie kraju.

Wzrost zachmurzenia zapowiada również spadek temperatury. W sobotę termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 na pozostałym obszarze kraju. Kolejne dni długiego weekendu to dalsze ochłodzenie – do 7-10 stopni na terenie większości kraju. W niektórych rejonach termometry pokażą nawet mniej. Najbardziej zachmurzone i zamglone obszary doświadczą ochłodzenia do 4-6 stopni Celsjusza.

