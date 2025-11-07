Miał narkotyki warte milion złotych. Trafił do aresztu

Do działań doszło 4 listopada na terenie Strzegowa. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Komendy Powiatowej Policji w Mławie oraz funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna wkroczyli do mieszkania mężczyzny, a następnie do dwóch kolejnych lokali, które również użytkował. Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 33 kilogramy narkotyków, w tym ponad 16 kilogramów mefedronu, ponad kilogram amfetaminy, pół kilograma kokainy oraz marihuanę. Duża część substancji była hermetycznie pakowana.

Akcja policjantów. Narkotyki miały wartość ponad milion złotych

Przy wsparciu strażaków funkcjonariusze zabezpieczyli także 5 litrów kwasu solnego, stosowanego przy produkcji narkotyków. W lokalach znaleziono również pistolet hukowy, ponad 56 tys. zł w gotówce, elektroniczne wagi do porcjowania narkotyków oraz ponad 9 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, o wartości około 14 tys. zł. Łączną wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad milion złotych.

Trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia

67-latek trafił do policyjnego aresztu. W Prokuraturze Okręgowej w Płocku usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz posiadania nielegalnych papierosów. 6 listopada Sąd Rejonowy w Płocku zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Policja i prokuratura zapowiadają dalsze działania, które mają ustalić pochodzenie zabezpieczonych narkotyków oraz ewentualne powiązania zatrzymanego z innymi osobami zaangażowanymi w proceder.

