Tusk uderza w Nawrockiego. „Dalszy ciąg wojny z polskim rządem”

– Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – powiedział Donald Tusk na początku nagrania zamieszczonego na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Brak podpisów nominacji oficerskich dla kontrwywiadu. „Jedyny wybór przyszłych bohaterów”

– Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta. Ci młodzi ludzie, po studiach, po kursach oficerskich, idą tam nie dla kariery. To są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni – przyszli bohaterowie, ich rodzinny i matki. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór – kontynuował premier.

Tusk podkreślił, że „właśnie przed 11 listopada mieli oni dostać promocję na pierwszy stopień oficerski”. – Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – podsumował Tusk.

Donald Tusk nie zostawił suchej nitki na decyzji Karola Nawrockiego. Politycy komentują

„Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce” – skomentował film premiera minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

„Narzekaliście na prezydenta Dudę? Ha, bo nie wiedzieliście, co będzie oznaczało to, kiedy zamiast Nawrockiego prezydentem zostanie Batyr!” – ocenił z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld.

„Godna emerytura”. Prezydent Nawrocki zgłasza ustawę