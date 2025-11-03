„Godna emerytura”. Prezydent Nawrocki zgłasza ustawę

Podczas wizyty w Sochaczewie prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „godna emerytura”. Dokument mówi m.in. o waloryzacji świadczeń dla seniorów.

Prezydent Nawrocki z inicjatywą ustawodawczą. Chodzi o seniorów

— Państwo musi być silne wobec silnych — wobec tych, którzy nie chcą byśmy się rozwijali, wobec tych, którzy nakładają na nas blokady. Musimy jasno mówić, jaki jest interes państwa polskiego. Państwo musi być rozważne wobec tych, którzy sobie radzą, ale także wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują wsparcia – mówił Karol Nawrocki w Sochaczewie.

— Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo, rząd traktowali ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów – dodawał prezydent podczas spotkania z mieszkańcami w miejskiej bibliotece.

Waloryzacja emerytur. Skorzystają najbiedniejsi?

Nawrocki przypomniał, że w 100 konkretach koalicji rządzącej obecnie Polską, była zapowiedź dwukrotnej waloryzacji emerytur. Zwrócił uwagę, że obietnica ta nie została zrealizowana. — Zwracam się do pana premiera Donalda Tuska i całego rządu, że ja bym taką waloryzację z chęcią podpisał — oznajmił.

Nawrocki stwierdził, że oprócz wartości procentowych, powinno się też ustalić określoną minimalną kwotę waloryzacji, by uniknąć pozornego wzrostu emerytur. — Za sprawą gwarantowanych 150 zł waloryzacji dla tych, którzy w sensie procentowym nie są w stanie do tej kwoty się zbliżyć – tłumaczył. Dodawał, że dzięki temu skorzystają przede wszystkim osoby, które pobierają najniższe emerytury.

