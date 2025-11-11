Groza w południowo-zachodniej Polsce. Kierowca próbował wciągnąć nastolatkę do busa

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu kamiennogórskiego, podejrzewanego o próbę zmuszenia nieletniej do określonego zachowania. Do zdarzenia doszło w sobotę 8 listopada około godziny 16. 30 na terenie gminy Podgórzyn.

Dolnośląskie. Próba porwania nastolatki?

Z ustaleń przeprowadzonych przez mundurowych wynika, że kiedy poszkodowana w sprawie nastolatka wracała do domu, zaczepił ją kierowa samochodu dostawczego. Początkowo zaproponował podwiezienie dziewczyny, jednak kiedy odmówiła – mężczyzna podjął próbę wciągnięcia jej do pojazdu, którym się poruszał. Na szczęście jego zamiar się nie powiódł. Został spłoszony przez świadka zdarzenia.

O szokującym zajściu powiadomiono policję. Mundurowi niezwłocznie podjęli działania, które objęły m.in. analizę nagrań z kamer monitoringu, rozpytanie świadków oraz weryfikację zgromadzonych informacji operacyjnych. Dzięki temu funkcjonariusze wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek z tym zdarzeniem.

Podejrzewany 30-latek został zatrzymany już dzień po zdarzeniu, czyli 9 listopada. Do zatrzymania doszło na terenie powiatu kamiennogórskiego. W poniedziałek 10 listopada odbyły się czynności procesowe z udziałem zatrzymanego, które miały na celu ustalenie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności. O treści zarzutów ostatecznie zadecyduje prokurator.

