Taka jest frekwencja na Marszu Niepodległości. Mamy pierwsze dane

Z okazji 11 listopada środowiska narodowe zorganizowały w Warszawie Marsz Niepodległości. W demonstracji bierze udział prezydent Karol Nawrocki, a także wielu polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim na czele. Ulicami stolicy przeszli także działacze Konfederacji m.in. Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mentzen.

Marsz Niepodległości w Warszawie bez incydentów

Jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji Rafał Trzaskowski deklarował, że „spodziewa się, że marsz będzie spokojny z uwagi na udział Karola Nawrockiego”.

– Mam nadzieję, że to podziała na wszystkich uczestników w sposób dyscyplinujący i że ten marsz w tym roku będzie spokojny, bo różnie to wyglądało w latach poprzednich. Mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, jeżeli chodzi o transparenty, wykrzykiwane slogany, a nawet dochodziło do dewastowania miasta – przypominał prezydent Warszawy.

Decyzją wojewody na terenie stolicy zabronione jest dzisiaj używanie materiałów pirotechnicznych, jednak uczestnicy złamali zakaz i już na początku Marszu Niepodległości odpalili m.in. race i świece dymne. – Chodźcie do nas. Będą posłowie Konfederacji, będą nasi liderzy i nie mówcie Kierwińskiemu, ale race też będą – kpił jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji Sławomir Mentzen.

Mimo tego ewidentnego złamania prawa demonstracja na razie przebiega spokojnie. – Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o incydentach. Było dużo pirotechniki, ale to chyba nieodzowny element, który obserwujemy na marszu – przekazał około godziny 15 Jarosław Misztal, szef stołecznego centrum bezpieczeństwa.

Marsz Niepodległości. Frekwencja w Warszawie

Godzinę później Jarosław Misztal poinformował, że czoło marszu schodzi już ku PGE Stadionowi Narodowemu. – Nie ma większych incydentów. Nie doszło do nich też z uwagi na udział w marszu prezydenta Karola Nawrockiego – podkreślał. Na chwilę obecną warszawskie służby nie mają żadnych doniesień o osobach zatrzymanych.

Pojawiły się natomiast pierwsze dane o frekwencji na tegorocznym Marszu Niepodległości. Z szacunkowych danych stołecznego ratusza wynika, że manifestacja organizowana przez narodowców przyciągnęła około 100 tys. uczestników.

