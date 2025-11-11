NA ŻYWO: Marsz Niepodległości w Warszawie. Skandal z udziałem ministrów

14:52 x.com 14:50 Jest nagranie z Marszu Niepodległości od Krzysztofa Bosaka:



x.com 14:45 Na Marszu Niepodległości jest już Karol Nawrocki:



x.com 14:43 Tymczasem minister sprawiedliwości:



x.com 14:41 Na Marszu Niepodległości nie brakuje odniesień do sprawy Zbigniewa Ziobry. Sejm dopiero co wyraził zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności i tymczasowe aresztowanie



x.com 14:37 Bąkiewicz w TV Republika: To święto polskiego patriotyzmu, ale i też taka bieżąca walka z tą rewolucją antykulturową, która przetacza się przez Europę, przez świat z zachodu i tutaj łączy wszystkich tych, którzy odwołują się i do pamięci historycznej, i do naszej kultury, i do naszej wiary, religii. Chcemy być domem dla normalności, cywilizacji łacińskiej, o to dzisiaj walczymy 14:32 x.com 14:29 Morawiecki: W marszu powinni iść wszyscy. Silna Polska będzie wtedy, gdy naród będzie jeden. Poszedłbym ramię w ramię z premierem Donaldem Tuskiem na marszu, bo powinna nas łączyć służba Polsce 14:25 x.com 14:22 Trzaskowski: Na razie w Warszawie jest spokojnie. Liczę, że na Marszu Niepodległości też tak będzie. Pan prezydent Nawrocki zapowiedział swój udział w marszu, więc liczę, że to zmobilizuje uczestników do godnego świętowania 14:22 Krzysztof Bosak przed rozpoczęciem Marszu: Stoją przed nami wielkie zadania. Przed siłami wolnościowymi stoją wielkie zadania. Stoi przed nami zadania obrony naszych praw i wskazania innym narodom, jak to robić 14:21 Uczestnicy Marszu Niepodległości mają ze sobą race. Tymczasem MSWiA informowało wcześniej, że wojewoda mazowiecki wprowadził zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych 14:18 A Grzegorz Braun ma już pierwsze pretensje:



x.com 14:13 Rozpoczyna się Marsz Niepodległości. Na rondzie Dmowskiego uczestnicy marszu odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego. 14:12 Donald Tusk świętuje w Gdańsku



x.com 14:10 W trakcie obchodów państwowych doszło do incydentu. Ministrowie zostali wybuczeni:



x.com 14:02 Marsz Niepodległości właśnie się zaczął. Tymczasem na X pojawiają się wezwania do wsparcia zbiórki. Organizatorom nadal brakuje około 50 tys. złotych



Marsz Niepodległości na kredyt? Organizatorzy wciąż zbierają pieniądze 14:00 Tymczasem Krzysztof Bosak na Twitterze...



x.com 13:58 Jak będzie wyglądał tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie i Wrocławiu? Kto zdobędzie serca prawicowych wyborców – PiS czy Konfederacja? Czy Karol Nawrocki może stworzyć własny polityczny obóz? O tym w najnowszej „Rozmowie Wprost” opowiadał dr Przemysław Witkowski.



Show Nawrockiego i problemy PiS. Tak ma wyglądać Marsz Niepodległości 13:55 11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. Zapraszamy na śledzenie relacji na żywo!

Z okazji 11 listopada narodowcy organizują w Warszawie Marsz Niepodległości. Jak się okazuje, w tym roku demonstracja będzie mieć mocny rys polityczny i będzie stanowić rodzaj testu dla środowisk prawicowych. PiS, Konfederacja, ale również partia Grzegorza Brauna będą chciały „policzyć szable” i sprawdzić, jak kształtują się obecne podziały wśród tych, którzy mają serca po prawej stronie.

NAJNOWSZY ODCINEK ROZMOWY WPROST O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI:

Do udziału w Marszu Niepodległości zachęcał Karol Nawrocki. – Spotkajmy się 11 listopada w Warszawie. To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę – apelował prezydent.

Ulicami Warszawy ma przejść także Jarosław Kaczyński oraz wielu innych prominentnych działaczy PiS. Swoją obecność potwierdzili również liderzy Konfederacji. Obecność tak wielu ważnych dla prawicy polityków to jasny sygnał, że gra toczy się o najwyższą stawkę i chociaż do wyborów parlamentarnych mamy jeszcze dwa lata, to partie już starają się zawalczyć o poparcie.

Marsz Niepodległości. PiS kontra Konfederacja

Dr Przemysław Witkowski, wiceprezes Instytutu Narutowicza nie ma wątpliwości, że tegoroczny Marsz Niepodległości będzie polem rywalizacji między prawym skrzydłem PiS a politykami związanymi z Konfederacją.

– PiS próbuje doprowadzić do sytuacji, w której Konfederacja będzie jak najsłabsza, by nie musieć z nią wchodzić w ewentualną koalicję lub móc ją ustawić w roli słabego partnera – stwierdził w najnowszym odcinku „Rozmowy Wprost”.

Ekspert tłumaczył, że „PiS próbuje spychać Konfederację i inne partie ultraprawicowe m.in. formację Grzegorza Brauna, na margines”. – Problem w tym, że przesuwanie się PiS w stronę skrajnej prawicy może kosztować go wyborców centrowych.

