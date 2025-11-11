Zgrzyt w Konfederacji podczas marszu? Wymowna reakcja Bosaka

Marsz Niepodległości jak co roku 11 listopada przeszedł ulicami Warszawy. W tym roku demonstracja miała mocny rys polityczny. Nie tylko z uwagi na udział Karola Nawrockiego, ale również walkę PiS i Konfederacji o prawicowego wyborcę.

– PiS próbuje doprowadzić do sytuacji, w której Konfederacja będzie jak najsłabsza, by nie musieć z nią wchodzić w ewentualną koalicję lub móc ją ustawić w roli słabego partnera – stwierdził w najnowszym odcinku „Rozmowy Wprost” dr Przemysław Witkowski z Collegium Civitas.

Zgrzyt w Konfederacji na Marszu Niepodległości?

Jak się okazuje, do zgrzytów nie dochodzi tylko na linii PiS – Konfederacja, ale również w szeregach tego drugiego ugrupowania.

„Nasi liderzy z całej Polski są dziś w Warszawie na Marszu Niepodległości. Przez te wszystkie lata na różne sposoby wspierali jego organizację i w najtrudniejszych chwilach nie zawiedli ani się nie zniechęcili. Nie zawiodą też w przyszłości. Polska potrzebuje ludzi, którzy będą jej z oddaniem i poświęceniem służyć” – napisał Krzysztof Bosak w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Lider Konfederacji wymienił m.in. Jakuba Kalusa, Witolda Tumanowicza, Krzysztofa Tuduja oaz Daniela Szkarupskiego. Co ciekawe, wicemarszałek Sejmu w swoim wpisie ani słowem nie wspomniał o Sławomirze Mentzenie. Nie znajdziemy również żadnych wspólnych zdjęć polityków, chociaż były kandydat na prezydenta również był obecny w Warszawie.

Sławomir Mentzen chwalił się w sieci relacjami ze stołecznej demonstracji. Fantastyczna atmosfera na Marszu Niepodległości! Tysiące patriotów zamanifestowało swoją dumę z bycia Polakami! – pisał w mediach społecznościowych. On również nie zamieścił żadnych wspólnych zdjęć z Krzysztofem Bosakiem.

