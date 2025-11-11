Tusk świętuje 11 listopada w Gdańsku. Tak przyjęli go mieszkańcy

Donald Tusk postanowił świętować 11 listopada w Gdańsku. Z okazji Święta Niepodległości premier wziął udział w Paradzie Niepodległości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, w jaki sposób mieszkańcy Gdańska zareagowali na obecność wśród nich szefa rządu.

Tusk i Święto Niepodległości w Gdańsku

– Kiedy blisko ćwierć wieku temu wspólnie z Pawłem Adamowiczem decydowaliśmy się na organizowanie pierwszej parady 11 listopada, tu w Gdańsku, nie sądziliśmy, że ten pełen uśmiechu i dobrych uczuć, radosny sposób obchodzenia Święta Niepodległości tak szybko rozniesie się w całym kraju. To ważne, bo niepodległość jest dla wszystkich – podkreślał Donald Tusk.

Premier zaznaczał, że „rocznica odzyskania niepodległości, dzień 11 listopada to jest cud zjednoczenia”. – Wtedy, w 1918 r., jakimś cudem upadły trzy zaborcze imperia. Ale największym cudem było to, że Polacy potrafili się zjednoczyć. Zbudowali jedno państwo, które trzeba było skleić z trzech zaborów. Zbudowali jedną armię – tłumaczył.

Tusk: Patriotyzm to nigdy Polak przeciwko Polakowi

W swoim wystąpieniu Donald Tusk zaznaczał, że „dla nas wszystkich najważniejsza powinna być troska o niepodległą ojczyznę”. Dodawał, że „patriotyzm to nigdy Polak przeciwko Polakowi, to zawsze Polak razem z Polakiem”. – Różnimy się, spieramy się, różnorodność to nic złego, różnorodność jest i może być w przyszłości źródłem naszej siły. Ale te różnice, te spory nie mogą rodzić nienawiści, pogardy, przemocy – powiedział premier.

– Nikt nie ma prawa wydzierać drugiemu Polakowi biało-czerwonych symboli. Niech nikt tego dnia nie podnosi głosu na drugiego Polaka. Nikt nie ma monopolu na patriotyzm, jesteśmy wspólnotą – dodawał.

Szef rządu przypomniał, że „w Polsce umieliśmy się jednoczyć wśród spraw najważniejszych i świętych, jak niepodległość”. Przekazał również, że „jeśli wszystko dobrze się ułoży, pierwszy polski satelita właśnie 11 listopada znajdzie się na orbicie w kosmosie”.

