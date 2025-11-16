Tajemniczy zgon mężczyzny, jego zwłoki odkryto na ulicy. Policja zatrzymała 4 osoby

Do zdarzenia doszło w sobotę (15 listopada). W stolicy Wielkopolski, na jednej z ulic, ujawniono zwłoki mężczyzny w średnim wieku.

Na miejsce wezwano przedstawicieli służb.

Policja działała szybko – jak pisze „Fakt”, już wczoraj mundurowi informowali, że zatrzymali ws. dwie osoby. Dzisiaj przekazali kolejne, nowe wieści.

Wielkopolska. Ciało 45-latka w Poznaniu. Policja czeka na wyniki sekcji zwłok

Dziennik skontaktował się z Komendą Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, by zapytać, czy w śledztwie pojawiły się już jakieś nowe informacje. Jak się okazuje, łącznie ws. zatrzymano już cztery osoby w wieku 30-45 lat. – Jednak nie będą one przesłuchiwane do momentu. kiedy nie będą znane wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na poniedziałek [17 listopada – red.] – wskazał aspirant Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej KWP.

W tym momencie służby nie są w stanie powiedzieć zbyt wiele – czekają do jutra, na wyniki autopsji. Dopiero wtedy będą mogli rozpocząć prowadzenie czynności. – Wstępnie ustaliliśmy, że między tymi osobami wywiązała się jakaś kłótnia i dosłownie lekka bójka – mówi policjant. Okoliczności śmierci 45-latka nie są znane.

