Samobójcza śmierć młodego księdza. Proboszcz stanie przed sądem

W poniedziałek (17 listopada) po raz pierwszy przed sądem stanie proboszcz, którego prokuratura oskarża o znęcanie się nad wikariuszem, co miało doprowadzić do jego samobójstwa – podaje Polska Agencja Prasowa.

Duchowny odebrał sobie życie w czerwcu 2024 roku. Jego ciało odkryli wierni, którzy feralnego dnia przyszli na poranną mszę do Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie (Wielkopolska).

Śledztwo w sprawie nagłej śmierci młodego – bo zaledwie 31-letniego – kapłana wszczęła Prokuratura Rejonowa w Jarocinie. Śledczy zaczęli gromadzić materiały dowodowe.

Tragedia w Żerkowie. Ksiądz nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu

Prokuratura przesłuchała m.in. mieszkańców wsi, analizie poddane zostały też listy napisane przez duchownego – informował w nich o swoich emocjonalnych problemach. Śledczy zasięgnęli też opinii biegłego psychologa. Zgromadzone dowody wystarczyły, zdaniem organów ścigania, by przedstawić zarzut proboszczowi parafii w Żerkowie, a wkrótce także sporządzić akt oskarżenia przeciwko niemu i skierować go do wymiaru sprawiedliwości.

Jak podaje PAP, ksiądz nie przyznaje się do winy.

Agencja prasowa cytuje słowa przewodniczącego wydziału karnego. Wiceprezes sądu Tomasz Janiec wskazał, że za czyn, który określony został w Kodeksie karnym jako znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem (w efekcie czego pokrzywdzony decyduje się odebrać sobie życie), grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. W opinii eksperta jest to wystarczająca przesłanka do tego, aby wobec proboszcza zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Jednakże „sąd stwierdził, że okoliczności sprawy nie są na tyle przemawiające i nie znalazł wystarczających powodów, żeby tylko na tej podstawie zastosować areszt”.

Wielkopolska. Samobójcza śmierć wikarego. „Nie wszyscy potępiają proboszcza”

Obrońca zarządcy parafii w Żerkowie przypomina, że „poza śmiercią młodego człowieka i tragedią jego i jego rodziny, która jest oczywista, nic więcej w tej sprawie nie jest oczywiste”. – Cała reszta musi być wyjaśniona w toku postępowania sądowego – podkreślił.

Mecenas wskazuje, że „mieszkańcy Żerkowa w tej sprawie podzieleni są na pół”. – Nie wszyscy potępiają proboszcza, ale atmosfera linczu, która unosi się tam w powietrzu, spowodowała, że ludzie, którzy są za byłym proboszczem, boją się rozmawiać pod nazwiskiem. Nie mogę zgłosić wielu świadków, bo musiałbym narazić ludzi na ostracyzm społeczny. Dzisiaj modne jest być przeciwko proboszczowi – uważa adwokat, cytowany przez PAP.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

