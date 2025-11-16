Wraca sprawa śmierci ojca Ziobry. Na jaw wyszły nowe fakty

Sprawa dotycząca śmierci ojca Zbigniewa Ziobry ma swój początek w 2006 roku. Wówczas Jerzy Ziobro został przyjęty do Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie z powodu problemów kardiologicznych. Po kilkunastu dniach zmarł na niewydolność serca. Brat polityka, Witold Ziobro, złożył w prokuraturze zawiadomienie, wskazując na możliwe błędy w leczeniu.

Rodzina Ziobrów kontra lekarze

Prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie. Po objęciu władzy przez PiS sprawą zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości oraz prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę. Matka polityka, Krystyna Kornicka-Ziobro, skierowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednak 8 marca 2023 roku została ona odrzucona.

Do tematu powrócono w maju 2024 roku. Podczas przeszukania domu Zbigniewa Ziobry funkcjonariusze ABW znaleźli oryginalną teczkę nadzoru z akt postępowania dotyczącego śmierci jego ojca. Sprawa była wcześniej prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W tzw. raporcie Bodnara wskazano postępowanie dotyczące śmierci Jana Ziobry jako jedno z tych, w których mogło dochodzić do nacisków ze strony kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślono także, że koszty działań wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie oszacowano na prawie 900 tys. zł.

Jak ustalił Onet, 18 grudnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Poznaniu rozpoczęła śledztwo wobec prokuratorów, którzy wcześniej zajmowali się postępowaniami dotyczącymi śmierci Jana Ziobry. Badane jest m.in. to, czy śledczy mieli podstawy, by ponawiać umorzone sprawy – mimo braku nowych dowodów.

– Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie. Dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2016–2023 w Krakowie i Warszawie, w celu osiągnięcia osobistych korzyści przez prokuratorów – przekazał Łukasz Wawrzyniak.

Ziobro i śmierć jego ojca. Sprawa zostanie umorzona?

Tymczasem „Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę na fakt, że proces od niemal trzech lat praktycznie nie posuwa się naprzód. Powód? Brakuje opinii, która została zamówiona przez krakowski sąd w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie.

Eksperci mieli na to pięć miesięcy, jednak termin nie został dotrzymany. Mecenas Krzysztof Bachmiński podkreślił, że terminy są w tym procesie kluczowe, ponieważ w przyszłym roku sprawa się przedawni, a sąd będzie zmuszony ją umorzyć.

