Poruszające wyznanie Nawrockiej. „Nie pozwolimy na to”

– Nasza rodzina szczególnie doświadczyła, czym jest hejt. Ja i mój mąż byliśmy przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, jak naszą córkę Kasię – powiedziała Marta Nawrocka na pierwszym ze spotkań z cyklu "Hejt? Nie, dziękuję!". – Nie możemy tolerować hejtu, nie ma na to mojej zgody jako kobiety i matki. Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie. Walka z hejtem będzie pierwszym obszarem — zapowiedziała pierwsza dama.

Galeria:

Marta Nawrocka i jej najlepsze stylizacje

Wkrótce więcej informacji