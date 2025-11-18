W kontekście zarówno ostatnich wyborów prezydenckich, jak i zaplanowanych na 2027 rok wyborów parlamentarnych coraz więcej mówi się na temat roli, jaką odgrywa obecność polityków w social mediach a szczególnie na TikToku.

Tusk zwiększa obecność na TikToku

Donald Tusk postanowił w ostatnim czasie zintensyfikować działania w tym zakresie. Z raportu opracowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że nagrania premiera zamieszczane na TikToku w okresie sierpień –październik tego roku zdobyły aż 19,8 mln wyświetleń.

Niemal taki sam wynik osiągnął prezydent Francji Emmanuel Macron, który posiada niemal 10 razy więcej obserwatorów. Viralowym nagraniem stało się m.in to, na którym Donald Tusk je żurek, odnosząc się w ten sposób do działań ministra sprawiedliwości.

Tusk szuka współpracownika. Tyle można zarobić

Kancelaria Premiera chce jeszcze bardziej wzmocnić przekaz w social mediach, ponieważ właśnie ogłoszono nową rekrutację. Poszukiwany jest specjalista do Departamentu Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu, który będzie odpowiedzialny za nowoczesną komunikację rządową oraz kreowanie wizualnego wizerunku KPRM.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in. opracowywanie scenariuszy i koncepcji komunikacyjnych oraz tworzenie filmów i grafik, które będą publikowane w sieci. Co więcej, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie także analizować przebieg spotkań i konsultacji, aby efektywnie informować społeczeństwo.

Ci, którzy chcieliby współpracować z Kancelarią Premiera muszą mieć m.in. dwuletnie doświadczenie w tworzeniu grafik i materiałów wideo oraz gotowość do uzyskania poświadczenia dostępu do informacji niejawnych. Niezbędne jest także wyższe wykształcenie.

Kancelaria Premiera oferuje elastyczne godziny pracy oraz częściową możliwość pracy zdalnej. Na wymienionym wyżej stanowisku będzie można zarobić netto od około 5 975 do 6 539 zł w ramach umowy o pracę.

Dodatkowo przewidziano dodatek stażowy, wsparcie na wypoczynek, refundację nauki języków obcych oraz zniżki na ośrodki wypoczynkowe. Pracownik będzie mógł również liczyć na pakiet benefitów, takich jak trzynastka, karta sportowa oraz prywatna opieka medyczna.

