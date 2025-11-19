Mróz i śnieg uderzą w Polskę. IMGW ma złe wieści

Noc z 19 na 20 listopada (ze środy na czwartek) będzie pochmurna. Jedynie nad Polską w jej południowo-wschodniej części niebo będzie stosunkowo czyste. Na zachodzie i północnym zachodzie spodziewać można się deszczu, choć nie będzie on miał dużego nasilenia. Spadnie przy tym też trochę śniegu (w niektórych miejscach padał będzie nawet sam śnieg – bez deszczu).

Jak podają eksperci z IMGW, temperatura minimalna na południu będzie oscylowała wokół -5 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o centrum, będzie to ok. -2℃. Ponadto spodziewać możemy się „do 2°C-3°C na zachodzie i wybrzeżu, chłodniej w kotlinach karpackich – od -9°C do -5°C” – przekazał instytut.

Za dnia będzie pochmurno, ale gdzieniegdzie pojawią się większe przejaśnienia. Poza tym miejscami wystąpią „opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach również śniegu”. „Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 0°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum i na zachodzie, do 9°C na krańcach południowo-wschodnich” – informuje IMGW.

Temperatura nawet -9°C

Noc z 20 na 21 listopada (z czwartku na piątek) to także zachmurzenie, choć gdzieniegdzie niebo może dość czyste. „Miejscami, głównie na północy i południowym wschodzie kraju, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach oraz miejscami na wybrzeżu również opady śniegu” – podają synoptycy.

Jakiej temp. możemy się spodziewać? Minimalnie od -5℃ na południu. Poza tym „ok. -2°C w centrum, do 2°C, 3°C na zachodzie i wybrzeżu”, zaś „chłodniej w kotlinach karpackich od -9°C do -5°C”.

W ciągu dnia zachmurzenie – podobnie jak dzień wcześniej, w czwartek – będzie duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami Polakom towarzyszyły będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach – tylko śniegu.

Za dnia temp. nieco się podniesie

„Temp. maksymalna na przeważającym obszarze: od 0°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum i na zachodzie, do 9°C na krańcach południowo-wschodnich” – czytamy.

