Oburzający wpis instytutu w Izraelu ws. Polski. Politycy wszystkich opcji mówią jednym głosem

„Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznej plakietki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. Tego dnia 23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku powyżej 10 lat musieli nosić na prawym ramieniu białą opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida” – napisał w mediach społecznościowych Instytut Jad Waszem.

Zajawka, którą umieszczono we wpisie, pojawiła się także w linkowanym artykule. „To skandaliczne zniekształcenie historii. Oczekuję, że Jad Waszem dokona korekty i wyda oświadczenie z przeprosinami, tak jak zrobiłaby to każda renomowana instytucja. Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? Czy Hans Frank był Polakiem? Również Ambasada Polski w Izraelu powinno odpowiednio zareagować” – skomentował były ambasador RP w Izraelu.

Jad Waszem o opaskach z Gwiazdą Dawida w Polsce. Politycy reagują na skandaliczny wpis

Pod wpisem powiły się również notki społecznościowe. Muzeum Auschwitz zaznaczyło, że instytut „powinien znać fakty historyczne”. Podkreślono, że Polska była wówczas okupowana i to Niemcy wprowadziły i egzekwowały tę ustawę. Sprecyzowania informacji domagał się szef MSZ Radosław Sikorski. „Jak zauważyło wielu użytkowników i jak wyraźnie zaznaczono w artykule, do którego link znajduje się powyżej, zostało to zrobione na polecenie niemieckich władz” – broniło się Jad Waszem.

Lider polskiej dyplomacji domagał się jednak zaznaczenia, że chodziło o Polskę okupowaną przez Niemcy. Apel, aby nie rozpowszechniać fałszywej informacji, wystosował też Roman Giertych. Wtórował mu Adam Szłapka. Oburzona użyciem takiej terminologii była również Anna-Maria Żukowska. O mylącym wpisie i potrzebie korekty wspominał także Krzysztof Bosak. Usunięcia wpisu i przeprosin domagał się też Radosław Fogiel.

Celowa prowokacja historyków?

Poprawy wpisu chciał również Władysław Kosiniak-Kamysz. Beata Szydło zaznaczyła, że „historycy z Jad Waszem mają bardzo szeroką wiedzę i jeśli dokonano tak drastycznych przekłamań, to nie jest to pomyłka, czy brak wiedzy, tylko celowa prowokacja”. Zdaniem byłej premier, ponieważ instytut „jest w pełni państwowy, zdarzenie wymaga natychmiastowej interwencji na szczeblu państwowym”.

