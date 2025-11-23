Skandaliczne słowa Brauna. Żurek o stanowczych działaniach, Czarzasty potępia i podtrzymuje zakaz

Grzegorz Braun zorganizował w sobotę 22 listopada konferencję prasową w Oświęcimiu, na której odniósł się do planów polskiego rządu ws. przyjęcia uchwały o przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Polityk Konfederacji Korony Polskiej przekonywał m.in., że „dokument ustanawia strategię nierówności wobec prawa”. – Żydzi, chcą być w Polsce nadludźmi, przed którymi kopytami trzaska polska policja – powiedział Braun.

– Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na którego terenie Polacy są suwerenni i wolni – mówił europoseł. Braun zadeklarował „rozpędzenie na cztery wiatry międzynarodowej Rady Oświęcimskiej”. Polityk Konfederacji Korony Polskiej twierdził, że „żydzi czerpią przyjemność z poniewierania Polaków”.

Waldemar Żurek o wypowiedziach Grzegorza Brauna w Oświęcimiu. „Nie odpuszczę”

Do sprawy odniósł się w sobotę w rozmowie z Polską Agencją Prasową Waldemar Żurek, który zapowiedział, że „nie odpuści”. Według ministra sprawiedliwości „takie wypowiedzi dramatycznie szkodzą” naszemu państwu zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Żurek dodał, że biorąc pod uwagę „absolutnie szczególne miejsce są one skandaliczne i niedopuszczalne”.

– Nie pozwolimy, żeby ktokolwiek głosił bezkarnie takie poglądy. Będziemy je ścigać ze stanowczością. To jest naprawdę wstyd dla Polaków, że ktoś taki w XXI wieku po tym, co się stało w Polsce podczas II wojny światowej, robi sobie z tego miejsca jakieś ohydne polityczne igrzyska – podsumował prokurator generalny.

Włodzimierz Czarzasty o skandalicznym wyczynie europosła. Zgadza się z Szymonem Hołownią

W niedzielę o komentarz został poproszony Włodzimierz Czarzasty, który „jednoznacznie potępił” słowa Brauna. Zdaniem marszałka Sejmu wyczyny europosła są „skandaliczne”. Czarzasty zapowiedział, że podtrzyma decyzję swojego poprzednika Szymona Hołowni, który zakazał politykowi Konfederacji Korony Polskiej wstępu do Sejmu.

