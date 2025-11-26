Ktoś ukradł wizerunek Katarzyny Tusk. Tak zareagowała córka premiera

Katarzyna Tusk poinformowała w mediach społecznościowych, że jej zdjęcie zostało bezprawnie wykorzystane przez jedną z popularnych platform sprzedażowych. Influencerka natknęła się na reklamę podczas przeglądania sieci w ramach pracy związanej z sezonem wyprzedaży i jubileuszem 10-lecia swojej marki odzieżowej.

Firma wykorzystała zdjęcie z Bloga Katarzyny Tusk. „Gdy wchodzisz na Pinterest…”

Córka premiera Donalda Tuska od lat prowadzi bloga „Make Life Easier” i aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 470 tys. użytkowników. Podczas poszukiwania inspiracji trafiła na Pinterest, gdzie zauważyła reklamę wykorzystującą jej fotografię wykonaną kilka lat temu. Jak podkreśliła, stylizacja widoczna na zdjęciu nie miała żadnego związku z produktami oferowanymi na promowanej platformie.

„Gdy wchodzisz na Pinterest i widzisz, że Temu już ruszyło z reklamami na BF (Black Friday – red). (...) No i zdjęcie pochodzi z mojego bloga z 2020 r”. — napisała na InstaStories, publikując screeny z serwisu. W kolejnym wpisie doprecyzowała: „Tyle tylko, że to płaszcz z MLE Collection a torba z COS”.

Katarzyna Tusk zwróciła uwagę, że zdjęcie wykorzystano bez jakiejkolwiek zgody, choć elementy widoczne na fotografii pochodzą z jej sklepu oraz innych butików

To nie pierwszy taki przypadek u Katarzyny Tusk. Tak wyglądała sprawa 5 lat temu

Nie jest to pierwszy taki przypadek dotyczący influencerki. W 2020 roku jedna z marek modowych użyła w kampanii zmodyfikowanego zdjęcia z jej bloga. „To nie jest okno podobne do mojego – pomyślałam – to JEST moje okno” – pisała wówczas.

Sprawę z 2020 roku zakończono ugodą, a firma przekazała darowiznę na cele charytatywne. Nie wiadomo jednak, czy blogerka zamierza podjąć działania prawne w obecnej sprawie.

