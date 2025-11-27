Większość Polski na żółto. IMGW wydał alerty dla szeregu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na wielu odcinkach dróg oraz chodników może utworzyć się cienka, niewidoczna warstwa lodu. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, wzrastającej skali.

Gdzie obowiązują żółte alerty IMGW?

Ostrzeżenia zostały wprowadzone na dużym obszarze kraju. Żółte alarmy dotyczą województw:

warmińsko–mazurskiego,

pomorskiego (powiaty nowodworski, malborski, tczewski, sztumski, kwidzyński),

łódzkiego (wszystkie poza powiatami rawskim i opoczyńskim),

świętokrzyskiego (powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski),

podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, Krosno, jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski),

kujawsko–pomorskiego (z wyłączeniem powiatów tucholskiego, sępoleńskiego i nakielskiego),

opolskiego,

dolnośląskiego,

podlaskiego (powiaty sejneński, suwalski, Suwałki, augustowski),

mazowieckiego (powiaty: przasnyski, mławski, ciechanowski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, gostyniński, sochaczewski, płoński),

małopolskiego,

śląskiego,

wielkopolskiego (za wyjątkiem powiatów północno-zachodnich).

Synoptycy przewidują zamarzanie mokrych nawierzchni, a lokalne temperatury mogą spaść do wartości bardzo niebezpiecznych dla kierowców i pieszych. Minimalna temperatura wyniesie od -6 do -3 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich nawet około -9 stopni Celsjusza. Przy gruncie słupki termometrów mogą pokazać od -9 do -7 stopni Celsjusza, a miejscami w górach około -12 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia obowiązują od czwartku, od godziny 19, do piątkowego poranka, do godziny 10.

Pogoda w czwartek. Śnieg, deszcz i niska temperatura

Jeśli chodzi natomiast o czwartkową pogodę, po południu oraz wieczorem prognozuje się przewagę dużego i całkowitego zachmurzenia. Jedynie północny zachód kraju może liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie, w centrum i na południu przewidywane są słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu miejscami deszcz. Opady, wraz z upływem godzin, będą słabnąć.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na północnym wschodzie oraz lokalnie na południu, do około 4 stopni na zachodzie i aż 6 stopni w rejonie wybrzeża. W górach około -1 stopień Celsjusza.

Wiatr bbędzie słaby, miejscami umiarkowany i chwilami porywisty, głównie z sektora zachodniego. W partiach górskich może osiągać większą siłę, miejscami powodując zawieje i zamiecie.

Noc z czwartku na piątek. Mgły, śnieg i ryzyko oblodzenia

W nocy utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, choć na zachodzie i w centrum możliwe są przejaśnienia. We wschodniej Polsce nadal mogą występować słabe opady śniegu, a na północy deszcz lub deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu, przewidywane są marznące mgły ograniczające widoczność nawet do 200 metrów.

Minimalna temperatura spadnie do wartości od -7 stopni Celsjusza do -3 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, krańcach północno-zachodnich oraz nad morzem będzie cieplej – od -1 stopnia do 4 stopni. W rejonach podgórskich termometry wskażą chwilami nawet -11 stopni Celsjusza.

Ważna informacja dla kierowców i pieszych – spadek temperatury poniżej zera doprowadzi do kolejnego oblodzenia mokrych ulic i chodników.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny i osiągający w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Czytaj też:

Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają kartyCzytaj też:

Grudniowa pogodowa rewolucja nadchodzi? Na to wskazują prognozy