Takie będą Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Początek listopada przyniósł nam dość niespodziewanie wysoki temperatury. Pierwsze dni miesiąca były znacznie cieplejsze niż w poprzednich latach. Wraz z połową miesiąca w pogodzie nastąpił spory zwrot. Aura zdecydowanie bardziej przypomina wczesną zimę niż jesień. W wielu regionach Polski spadł śnieg a temperatury nie tylko nocami, ale również w ciągu dnia spadły poniżej 0 stopni Celsjusza.

Tymczasem meteorolodzy opracowali już pierwsze długoterminowe prognozy na grudzień. Z modeli przygotowanych przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że w tym roku nie będziemy mogli liczyć na prawdziwą śnieżną zimę. Zdaniem synoptyków w pobliżu granic Polski ma się pojawić wyż, który przyniesie ze sobą wiele suchych dni. To jednak nie oznacza, że będziemy mogli cieszyć się słońcem.

Termometry w grudniu mają pokazywać średnio od 2 do 5 stopni Celsjusza. Nie można wykluczyć jednak, że szczególnie na zachodnich krańcach Polski będzie cieplej a temperatura podskoczy do 8-10 kresek.

Z kolei w drugiej połowie grudnia wyże mają nieco odpuścić, co będzie się wiązało z częstszymi opadami oraz silniejszymi porywami wiatru. Temperatury mają spaść do 1-2 stopni Celsjusza we wschodniej części kraju oraz do 4 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Eksperci nie wykluczają, że oprócz deszczu może popadać także śnieg, zwłaszcza w regionach wschodnich, południowych i środkowych.

Najzimniejsza ma być trzecia dekada miesiąca, co oznacza dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy liczą na białe święta Bożego Narodzenia. Szczególnie na wschodzie i Podhalu nawet w najcieplejszej chwili dnia rzadko zobaczymy więcej niż 0 stopni Celsjusza. Szczególnie mieszkańcy wschodniej Polski oraz południowych regionów mogą się spodziewać opadów śniegu.

