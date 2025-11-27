Rosjanin zatrzymany przez policję. Podejrzewają go o cyberataki na polskie firmy

16 listopada funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Krakowie, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie (II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Dział do Spraw Cyberprzestępczości), przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymano obywatela Federacji Rosyjskiej podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich przedsiębiorstw.

Według ustaleń śledczych mężczyzna w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Polski, a rok później uzyskał w kraju status uchodźcy. Zgromadzone materiały dowodowe wskazują, że działając bez zgody właściciela jednego ze sklepów internetowych, przełamał zabezpieczenia sieciowe, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu oraz baz danych firmy, a następnie ingerował w ich strukturę. Działania te mogły stwarzać poważne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa jego klientów.

Tymczasowy areszt

W związku z ustaleniami prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, II Wydział Karny, przychylił się do wniosku i zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Jak podkreślono, decyzja ma na celu zabezpieczenie toku śledztwa oraz zapobieżenie ewentualnym dalszym próbom ingerencji w systemy informatyczne polskich firm.

Śledczy ustalili również, że zatrzymany może być powiązany z innymi cyberatakami, wymierzonymi nie tylko w polskie przedsiębiorstwa, ale także w podmioty z innych krajów Unii Europejskiej. Trwa szczegółowa analiza tych informacji oraz weryfikacja możliwych szkód, jakie mogły ponieść zaatakowane firmy.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Organy ścigania nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz poszerzenia stawianych zarzutów.

Sprawa podkreśla rosnące znaczenie skutecznych zabezpieczeń informatycznych oraz potrzebę ścisłej współpracy międzynarodowej w walce z cyberprzestępczością. Działania organów ścigania mają na celu nie tylko pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności, ale również ochronę danych przedsiębiorców i ich klientów.

