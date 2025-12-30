Posłowie dostaną po kieszeni. To zmieni się od 2026 roku
Posłowie dostaną po kieszeni. To zmieni się od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów korzystania z prywatnych samochodów przez posłów przy wykonywaniu mandatu. Włodzimierz Czarzasty podpisał nowelizację zarządzenia regulującego funkcjonowanie i finansowanie biur poselskich.

Nowe przepisy mają zwiększyć nadzór oraz przejrzystość rozliczeń. Szczególny nacisk położono na przejazdy realizowane poza okręgiem wyborczym oraz na kwestie związane z długoterminowym wynajmem pojazdów.

Zmiany mają być na bieżąco monitorowane pod kątem skuteczności, a w razie potrzeby mogą zostać skorygowane w najbliższych miesiącach.

Rozliczenia tzw. kilometrówek odbywają się w ramach środków przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego i stanowią około 14 proc. wydatków finansowanych z ryczałtu.

