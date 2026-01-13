Dni wolne od pracy w Polsce. Donald Tusk podjął decyzję

W Monitorze Polskim pojawiło się rozporządzenie premiera Donalda Tuska w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. Zgodnie z przepisami ustawy pracownicy administracji państwowej dostaną wolne 14 sierpnia za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada 15 sierpnia 2026 r. Analogicznie za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który wypada 26 grudnia, wolne zostanie odebrane 28 grudnia.

Zgodnie z przepisami za święto przypadające w sobotę pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy. Według Kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin”. W przypadku urzędników decyzja obejmie osoby zatrudnione w administracji państwowej, m.in. w Kancelarii Premiera, urzędach wchodzących w skład rządu, czy urzędach centralnych organów administracji rządowej.

14 sierpnia i 28 grudnia dniami wolnymi od pracy. Kogo obejmie decyzja Donalda Tuska?

Dodatkowo z długiego sierpniowego i grudniowego weekendu skorzystają również pracownicy urzędów wojewódzkich, izb administracji skarbowej, komend i innych jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jednostek budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

To kiedy pracodawca musi umożliwić odebranie pracownikowi dnia wolnego, zależy od przyjętego w miejscu pracy okresu rozliczeniowego. Dodatkowy dzień wolny nie obejmie osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło, czy osób przebywających w tym dniu (wskazanym przez pracodawcę jako dzień wolny) na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym.

Dni wolne od pracy w Polsce w 2026 r.

Jeśli chodzi o Polskę to za sobą mamy już dwa dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok i 6 stycznia – Trzech Króli. Przed nami jeszcze, oprócz wyżej wspomnianych: 5 kwietnia – Wielkanoc, 6 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – święto państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 24 maja – Zielone Świątki, 4 czerwca – Boże Ciało, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości, 24 grudnia – Wigilia i 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Czytaj też:

Śpisz mniej niż 7 godzin? Naukowcy nie mają złudzeń. Długowieczność nie dla ciebieCzytaj też:

Polacy wciąż zarabiają dużo mniej niż Europejczycy. Właściwie dlaczego?