Śpisz mniej niż 7 godzin? Naukowcy nie mają złudzeń. Długowieczność nie dla ciebie

Osoby, które regularnie śpią mniej niż siedem godzin na dobę, statystycznie żyją krócej. Do takich wniosków doszli badacze z Oregon Health & Science University, analizując dane obejmujące miliony dorosłych Amerykanów. Co istotne, niedobór snu okazał się silniej powiązany z długością życia niż dieta, aktywność fizyczna czy relacje społeczne.

W badaniu wykorzystano ogólnokrajowe statystyki gromadzone przez Centers for Disease Control and Prevention w latach 2019-2025. Analiza wykazała, że spośród wielu czynników stylu życia sen był jednym z najmocniejszych predyktorów oczekiwanej długości życia.

Sen ważniejszy niż dieta i ruch

Znaczenie snu przewyższało wpływ sposobu odżywiania, poziomu aktywności fizycznej oraz samotności. Jedynym czynnikiem, który silniej skracał życie, było palenie tytoniu.

– Nie spodziewaliśmy się aż tak wyraźnej korelacji. Jestem fizjologiem snu i rozumiem, jakie daje korzyści, ale siła związku między dobrym snem a oczekiwaną długością życia była dla mnie uderzająca – powiedział współautor badania, profesor Andrew McHill. Jak dodał, dorosły człowiek powinien spać od siedmiu do dziewięciu godzin każdej nocy.

„Tego nie da się nadrobić”

Choć naukowcy nie analizowali bezpośrednio mechanizmów biologicznych stojących za tym zjawiskiem, przypominają, że sen ma kluczowe znaczenie dla pracy układu krążenia, odporności oraz funkcjonowania mózgu. Jego niedobór jest także powiązany z rozwojem wielu chorób przewlekłych.

– Sen bywa traktowany jak coś, z czego można na pewien czas zrezygnować i nadrobić później. To badanie pokazało, że powinien być on priorytetem, co najmniej tak samo ważnym jak dieta czy ruch. Bo nie tylko wpływa na to, jak się czujemy, ale także jak długo żyjemy – podsumował McHill.

