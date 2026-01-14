RCB rozesłało alerty. „Zostań w domu, jeśli możesz”
RCB rozesłało alerty. „Zostań w domu, jeśli możesz"

Deszcz ze śniegiem
Deszcz ze śniegiem

„Uwaga! Dziś i juto (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach” – alert o takiej treści przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W środę 14 stycznia w godzinach porannych wiadomość trafiła do odbiorców przebywających na terenie województw:

  • wielkopolskiego
  • pomorskiego
  • łódzkiego
  • lubelskiego
  • mazowieckiego
  • świętokrzyskiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);

Ostrzeżenie obejmuje ryzyko marznącego deszczu oraz tworzenia się gołoledzi, które może skutkować śliskimi drogami, chodnikami i utrudnieniami w ruchu. Zgodnie z treścią alertu, służby apelują o ograniczenie podróży i ostrożność.

