Takie będą ferie zimowe w Polsce. Meteorolodzy już wiedzą. Nowa prognoza

Już niedługo w Polsce rozpoczną się ferie zimowe. W pierwszej turze odpoczynkiem będą cieszyć się uczniowie z województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. To właśnie wtedy pogoda najbardziej będzie sprzyjała zimowym aktywnościom.

Pogoda na ferie zimowe 2026. Meteorolodzy odkrywają karty

Jak podaje Wirtualna Polska, w tygodniu 19-25 stycznia w okolicach Suwałk i Olsztyna temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 do -5 stopni Celsjusza, a w Warszawie i Kielcach termometry będą wskazywały od -2 do 0 stopni. W drugim tygodniu ferii we wszystkich tych regionach należy spodziewać się od -4 do 0 stopni, a co za tym idzie, będą to dobre warunki na narty i łyżwy.

Druga tura ferii zimowych rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 15 lutego. W tym czasie będą wypoczywać dzieci z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. W tygodniu 2-8 lutego na termometrach zaczną pojawiać się dodatnie wartości – od 1 do 3 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce trzeba spodziewać się ok. 4-5 stopni. Ze względu na temperatury, które będą utrzymywały się powyżej zera, coraz szybciej będzie topniał śnieg.

Zima nie dopisze na końcówkę ferii? Uczniowie z tych części Polski mogą być zawiedzeni

Ostatnia tura ferii zimowych będzie trwała od 16 lutego do 1 marca. Wtedy będą odpoczywać uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że temperatury będą utrzymywały się na poziomie ok. 4-5 stopni Celsjusza, a najzimniej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie – ok. 1-2 stopnie. Wszystko wskazuje jednak na to, że w czasie trzeciej tury ferii zimowa aura będzie usuwać się w cień.

