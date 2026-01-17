Wesele brutalnie przerwane. Wybuchł potężny pożar, ewakuowano 100 osób

W sobotę (17 stycznia) wieczorem, w Targanicach, ogniem zajął się dach jednej z sal weselnych – podał na Facebooku portal Wrzuć.

O zdarzeniu poinformowało też radio RMF FM. Rozgłośnia przekazała, że z budynku ewakuowało się 100 osób.

Około 100 przedstawicieli SP, którzy przybyli na miejsce 23 wozami służbowymi (czyli mniej więcej 20 zastępów), walczy aktualnie z żywiołem.

Targanice. Wesele przerwane, goście rzucili się do ewakuacji

Źródło skontaktowało z Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która podała, że płomienie w drewnianej karczmie zajmować zaczęły poddasze. W tym czasie weselnicy świętowali nowy związek małżeński.

Zanim służby przybyły na miejsce, goście, którzy bawili się na terenie sali weselnej, zdążyli opuścić ją, nim ogień rozprzestrzenił się tam na dobre.

3 osoby poszkodowane w pożarze na Małopolsce

Nie obyło się niestety bez rannych – w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby, które przetransportowano do pobliskiego szpitala.

Wśród nich był przedstawiciel straży pożarnej.

