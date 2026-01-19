Mróz nie odpuszcza. MSWiA reaguje na dramat zwierząt

Po krótkim ociepleniu do Polski ponownie nadciągają siarczyste mrozy. Jak już informowaliśmy wcześniej, nad nasz kraj znad wschodniej Europy napływa powietrze polarno-kontynentalne, które przynosi systematyczne spadki temperatur. Nocne przymrozki objęły już cały kraj, a w wielu regionach ujemne wartości utrzymują się również w ciągu dnia.

Prognozy długoterminowe nie dają nadziei na szybkie ocieplenie. Wręcz przeciwnie – synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach mrozy mogą się pogłębić, a nocami termometry pokażą nawet -25 stopni Celsjusza.

Silny mróz zagląda do schronisk. Trwa akcja „Mrozy”

Niskie temperatury szczególnie dotkliwie odczuwają bezdomne zwierzęta. Schroniska i organizacje pomocowe biją na alarm – obecny okres to dla psów i kotów jeden z najtrudniejszych momentów w roku, a często wręcz walka o przetrwanie. Chodzi nie tylko o wolno żyjące zwierzęta, ale także te, które ulokowane zostały w nieocieplonych azylach.

Zapewnienie ciepłych warunków dziesiątkom, a czasem setkom zwierząt staje się ogromnym wyzwaniem, gdy mróz utrzymuje się przez całą dobę. Dlatego przed nadejściem największych chłodów placówki zaapelowały do miłośników czworonogów o tymczasowe przyjmowanie zwierząt do swoich domów.

Pomoc potrzebna jest między innymi w schroniskach takich jak Sonieczkowo w Augustowie, azyl w Świdnicy, przytulisko w Wysocku Wielkim pod Ostrowem Wielkopolskim oraz schronisko przy ulicy Rybnej w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i mieszkańców, część zwierząt udało się już umieścić w bezpiecznych, ogrzewanych domach.

Ministerstwo reaguje. Wojewodowie dostali polecenia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji także nie pozostało obojętne na los potrzebujących pomocy zwierząt. W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi, resort polecił wzmocnienie działań pomocowych, koncentrując się nie tylko na osobach w kryzysie bezdomności i seniorach, ale również na zwierzętach szczególnie narażonych na wychłodzenie.

Ministerstwo zaapelowało do wojewodów o pilne sprawdzenie warunków, w jakich przebywają zwierzęta — zarówno w schroniskach, jak i na terenach wiejskich. Polecenia obejmują między innymi ocenę możliwości opieki nad zwierzętami w regionach oraz weryfikację, czy placówki spełniają zimowe standardy bezpieczeństwa.

Resort oczekuje szybkiej reakcji — informacje mają zostać zebrane i przekazane do godziny 12:00, do 20 stycznia bieżącego roku. Jednocześnie służby proszą mieszkańców o zgłaszanie przypadków zwierząt trzymanych na krótkich łańcuchach, bez odpowiedniego schronienia przed wiatrem i mrozem.

„Widząc osobę leżącą na mrozie lub zwierzę w dramatycznych warunkach, należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112. Jeden telefon może zapobiec tragedii. Naszym obowiązkiem jest zadbać o tych, którzy sami o pomoc nie poproszą – czy to senior mieszkający samotnie, czy zwierzę zamknięte na mroźnym wybiegu” – apeluje MSWiA.

