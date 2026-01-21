Program Wysockiej-Schnepf pod lupą. Średnia 1.00 w skali 1 – 5

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła wnioski z monitoringu audycji publicystycznych emitowanych w TVP. Analiza KRRiT wykazała „naruszanie standardów bezstronności, równowagi i różnorodności opinii”. Prowadzącym zarzucono: selektywny dobór gości i ekspertów, sprzyjanie jednej stronie debaty, marginalizowanie i deprecjonowanie opozycji, że nie są moderatorami dyskusji oraz otwarcie prezentują własne, prywatne poglądy „co jest niedopuszczalne”.

Jednostronny przekaz dotyczył monitoringu sześciu audycji publicystycznych: „Bez retuszu” (prowadzący: Marek Czyż), „Trójkąt polityczny” (prowadzące: Renata Grochal i Aleksandra Pawlicka), „Bez trybu” (prowadząca: Justyna Dobrosz-Oracz), „Niebezpieczne związki” (prowadzący: Dorota Wysocka-Schnepf i Grzegorz Nawrocki), „Co ludzie powiedzą?” (prowadzący: Wojciech Szeląg), „Kontrapunkt” (prowadzący zamiennie: Karolina Opolska, Wojciech Szeląg i Mikołaj Lizut).

KRRiT przeanalizowała 30 audycji w TVP

Zbadano 30 wydań audycji emitowanych od 29 września 2025 r. do 4 listopada 2025 r. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprzyjano obozowi rządzącemu, przy jednoczesnym ograniczaniu lub eliminowaniu głosu strony przeciwnej. Ton wobec opozycji zdaniem KRRiT jest 71 proc. negatywny i oskarżający, w 19 proc. defensywny i kontrolujący, a w 10 proc. neutralny i analityczny.

Zgodnie z monitoringiem 78 proc. dyskusji koncentrowało się na ocenach osób i intencjach politycznych, a nie analizie procesów społecznych, prawnych i gospodarczych. Jeśli chodzi o program „Niebezpieczne związki”, któremu już wcześniej przyglądała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to audycje były „z prorządową tezą, doborze gości wyłącznie potwierdzających narrację prowadzących, bez polemik i konfrontacji poglądów, pytaniach zamkniętych, oskarżycielskich i sugestywnych”.

Program „Niebezpieczne związki” zmieszany z błotem

„Poszczególne odcinki miały charakter jednostronnego aktu oskarżenia wobec PiS, a prowadzący nie ukrywali własnych ocen, często wyrażając je wprost lub w formie sugestywnych pytań. Zwykle na początku wydania była stawiana teza wymierzona w Prawo i Sprawiedliwość, następnie goście i prowadzący starali się ją potwierdzić. Goście byli dobierani pod główną myśl programu, a więc byli to przede wszystkim krytycy PiS” – czytamy.

„Retoryka programu całkowicie wpisywała się w narrację obecnego rządu, bez miejsca na jakiekolwiek wątpliwości czy polemikę. Nasuwa się wniosek, że założeniem jego autorów było przekonanie widza o całkowitej słuszności obecnych działań rządu, które mają służyć ‘naprawie państwa’ w każdej dziedzinie i zdyskredytowaniu poprzedniej ekipy rządzącej, wchodzącej obecnie w skład opozycji oraz przedstawienie jej jako organizacji działającej świadomie na szkodę państwa i obywateli” – dodano.

Program prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego krytykowany

KRRiT zaznaczyło, że „format tego cyklu zbliżony jest bardziej do reportażu śledczego lub eseju politycznego niż do programu publicystycznego”. „Niebezpieczne związki” mają cechować „teza postawiona już przed rozmową, pytania naprowadzające, emocjonalne metafory (faszyzm, terror, nienawiść), pełna identyfikacja z rozmówcami krytycznymi wobec Prawa i Sprawiedliwości”.

Prowadzący program otrzymali średnią 1.00 w skali od jednego do pięciu, jeśli chodzi o pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność. „Zawsze wyrażali własne opinie, stosowali pytania sugestywne i emocjonalne, nie reagowali na napięcia w studio, zauważalna była specjalna życzliwość lub niechęć do osób i tematów, a także stronniczość i stosowanie technik manipulacji” – podsumowano.

