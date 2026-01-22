Pożar hali w Trzebini, w środku materiały łatwopalne. Pilny apel do mieszkańców

W czwartek 22 stycznia po godz. 17:00 do służb trafiło zgłoszenie o pożarze w hali przy ul. Dworcowej w Trzebini (województwo małopolskie). Jak podaje rmf24.pl, w budynku, którego rozmiary to 30x20 metrów, znajdują się materiały łatwopalne.

Pożar hali z materiałami łatwopalnymi. Ważny apel straży

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wystosował apel do osób, które mieszkają w pobliżu, aby zamknęły okna swoich domów i mieszkań oraz – jeśli to możliwe – nie wychodziły na zewnątrz.

Wiadomo, że w prowadzenie akcji gaśniczej jest zaangażowanych ponad 50 strażaków. Na miejsce została zadysponowana także specjalistyczna grupa chemiczna z Krakowa, która będzie prowadziła kontrolę jakości powietrza. Co najważniejsze, w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Na razie nie ma żadnych informacji dotyczących możliwych przyczyn pożaru.

