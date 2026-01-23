Próba zablokowania poszukiwań złotego pociągu? „Szokujące informacje w dokumentach”

W czwartek 22 stycznia Michał Motak, lider grupy poszukiwaczy „Złoty Pociąg 2025”, poinformował, że otrzymał kluczową zgodę od konserwatora zabytków, co daje mu zielone światło na prowadzenie dalszych działań.

– Mamy to, mamy zgodę. Jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. To, co sobie założyłem od samego początku, właśnie stało się faktem, pomimo trudów, przeszkód, pomimo nieżyczliwości pewnych ludzi. Udało mi się, jestem bardzo zadowolony. Wiem, że teraz już nic mnie nie zatrzyma. To, co zapowiedziałem, to się wydarzy. Zrobimy to i zszokujemy cały świat – zapowiedział radiesteta w nagraniu opublikowanym na kanale „Underground Hunter – Łowca podziemi” w serwisie YouTube.

Złoty pociąg na wyciągnięcie ręki? „Szokujące informacje w dokumentach”

Michał Motak przytoczył też fragment uzasadnienia decyzji, którą podjął konserwator zabytków. Na miniaturce omawianego filmu pojawił się napis: „Szokujące informacje w dokumentach”.

„Jednocześnie dnia 22 grudnia 2025 do tutejszego urzędu na pocztę elektroniczną (…), wpłynął email od osoby fizycznej z żądaniem o niewydawanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków i tunelu w rejonie linii kolejowej między Świebodzicami a Wałbrzychem. Nadawca wiadomości poinformował, że odkrył tunel 12 lat temu i rości prawo do tego odkrycia, a pan Michał Motak wykorzystał tę wiedzę i lokalizację celem realizowania swoich poszukiwań” – odczytał lider grupy „Złoty Pociąg 2025”.

Michał Motak dodał, że chociaż osoba, o której mowa w uzasadnieniu, nie została wymieniona z imienia i nazwiska, on wie, o kogo chodzi. – Bardzo mnie ten człowiek zdenerwował. On nakłamał urzędnikowi państwowemu, że ja wykorzystałem jego wiedzę. Ja tego człowieka znam z widzenia, nigdy z nim nie rozmawiałem, a tym bardziej na tematy poszukiwań. Nigdy w życiu – stwierdził stanowczo radiesteta.

Przypomnijmy – Michał Motak w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

