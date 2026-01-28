Tajemniczy chiński obiekt nad Polską. POLSA zawiadamia służby

Polska Agencja Kosmiczna donosi o dużym obiekcie, którego trasa przebiega nad Europą. Zapewnia przy tym, że wyniesiony 3 grudnia z Chin ZQ-3 R/B o masie 11 tys. kg jest stale monitorowany przez Centrum Operacyjne SSA. Wstępne okno jego wejścia w atmosferę Ziemi oszacowano na przedział 2026-01-29 18:03 UTC do 2026-01-30 20:17 UTC. Czas polski w tym wypadku obliczymy, dodając jedną godzinę.

Chiński obiekt przeleci nad Polską. Służby w gotowości

Przy podawanej w środę 28 stycznia informacji poczyniono zastrzeżenie, że prognoza może ulec zmianie. „Środek okna niepewności wejścia w atmosferę szacujemy obecnie na 2026-01-30 07:10 UTC +/- 13:07 godz. i może ulec zmianie. Ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że nie ma pewności czy obiekt ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi” – dowiadujemy się z komunikatu.

Podano też identyfikatory obiektu: NORAD 66877 i COSPAR 2025-282A. POLSA zaznaczyła, że na bieżąco informuje o sprawie krajowe służby i instytucje, zgodnie z obowiązującymi porozumieniami oraz procedurami operacyjnymi.

Czytaj też:

Naukowiec za najniższą krajową. Internet oburzony, minister nauki tłumaczyCzytaj też:

Polscy naukowcy w centrum przełomowego odkrycia. „Tego typu obiekty istnieją”