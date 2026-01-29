Usterka samolotu z szefem MON na pokładzie. Maszyna musiała zawrócić

Rządowy samolot z polską delegacją, w której skład wchodzi m.in. szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, musiał zawrócić nad ranem na lotnisko wojskowe w Warszawie ze względu na to, że „jedna z kontrolek sugerowała usterkę związaną z podwoziem maszyny” – ustaliła Polska Agencja Prasowa, która jako pierwsza nagłośniła sprawę.

– Z powodu niegroźnej usterki technicznej samolot z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na pokładzie ze względów bezpieczeństwa został zawrócony na lotnisko w Warszawie – przekazało w rozmowie z Polsat News źródło w MON. Z ustaleń mediów wynika, że polska delegacja zmierzała do bazy Ramstein, a ze względu na występujące problemy techniczne spotkanie z szefem NATO opóźni się o dwie godziny.

