Bąkiewicz z zarzutami. „Nawet TVN na to nie wpadł”

Były prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości jest podejrzany o publiczne podżeganie do zabójstwa premiera Donalda Tuska, publiczne poniżenie organu konstytucyjnego i nawoływanie do nienawiści na tle narodowym, etnicznym i rasowym.

Po opuszczeniu siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Szef Ruchu Obrony Granic stwierdził, że „zarzuty są absurdalne”. – Nawet TVN na to nie wpadł – powiedział, jak wynika z relacji mediów.

Robert Bąkiewicz usłyszał zarzuty, jeden dotyczy szefa rządu. „To jest abstrakcja”

W październiku ubiegłego roku prezes stowarzyszenia Rota Niepodległości uczestniczył w manifestacji Prawa i Sprawiedliwości, którą ugrupowanie zorganizowało na terenie Starego Miasta – na Placu Zamkowym. Politycy PiS chcieli zwrócić uwagę opinii publicznej na problem nielegalnej migracji i umowę Mercosur

Więcej informacji wkrótce...