Tusk minął się z prawdą? Chodzi o porodówkę w Lesku. „Wstyd”

Premier Tusk w piątek (20 marca) gościł w studiu TVN24, w programie „Bez Kitu”. W trakcie wywiadu Prezes Rady Ministrów zapytany był m.in. o działalność porodówki w Lesku. Czy oddział został zamknięty?

Polityk zaprzeczył medialnym doniesieniom. Dzień później głos ws. zabrał też rzecznik rządu, który zrobił to samo. W rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że rzeczywiście porodówka w tym momencie „nie funkcjonuje”, ale tylko „ze względu na remont”. Dodał, że rozmawiał z ministrą zdrowia – Jolantą Sobierańską-Grendą – która zapewniła go, iż „każda kobieta jest i będzie w stu procentach zaopiekowana i bezpieczna, jeśli chodzi o kwestie porodowe” w tej części Podkarpacia.

Czy słowa ws. porodówki są prawdziwe? „Kłamstwo” przewodniczącemu Koalicji Obywatelskiej i Adamowi Szłapce wytknęła na platformie X posłanka Koła Razem.

„Wstyd tak kłamać”

Zawisza udostępniła w mediach społecznościowych skan pisma z dnia 16 marca (poniedziałek) 2026 roku Narodowego Funduszu Zdrowia – Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Finansowego, pod którym podpisała się dyrektorka – Terasa Gwizdak.

Dowiadujemy się z niego, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku dalej otrzymuje środki z tytułu realizacji świadczeń zgodnie z zawartymi umowami. Nie wystąpiło też żadne ograniczenie ich wypłaty. „Ani nie wystąpiła też żadna «niespodziewana» korekta kontraktów dla wskazanego podmiotu. Natomiast zmiana w umowie dotyczyła zlikwidowanego przez SP ZOZ w Lesku oddziału ginekologiczno-położniczego, w którym szpital zaprzestał realizacji świadczeń” – czytamy.

W związku z tym Zawisza zwróciła się do rzeczniczka rządu Koalicji 13 Października. „Widzę, że teraz spin rządu jest taki, iż porodówka nie została zamknięta, tylko trwa tam remont. Szanowni państwo, to była wymówka z zeszłego roku. W tym roku porodówki już nie ma. (...) Tutaj potwierdzenie w piśmie z NFZ. (...) Adamie Szłapko, wstyd tak kłamać” – napisała w sobotę (21 marca).

twitter