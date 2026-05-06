Alert RCB na Lubelszczyźnie. „Przygotuj najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji”

W środę 6 maja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który został wysłany do odbiorców w powiecie biłgorajskim (województwo lubelskie). „Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb” – czytamy w treści komunikatu.

Alert RCB dla powiatu biłgorajskiego. Wydano zalecenia

RCB wydało także kilka zaleceń do odbiorców alertu:

Zamknij okna, drzwi i wyłącz wentylację nawiewną;

Ogranicz przebywanie na otwartym powietrzu;

Nie zbliżaj się do miejsca pożaru i nie utrudniaj działań służb;

Śledź komunikaty służb i lokalnych władz;

Przygotuj dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji;

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112.

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił na powierzchni 150 hektarów lasów. – Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało – powiedział po godzinie 6:30 szef Marcin Kierwiński.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że w akcję gaśniczą są zaangażowane znaczne siły. – Do dyspozycji pozostają zarówno śmigłowiec Lasów Państwowych, jak i śmigłowiec Policji. Jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, do działań mogą zostać włączone kolejne jednostki powietrzne. Wszystko odbywa się pod stałym nadzorem sztabu i w koordynacji z odpowiednimi służbami – oświadczył Marcin Kierwiński, cytowany przez Polsat News.

Podczas prowadzenia akcji gaśniczej doszło do tragicznego wypadku – rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wyniku katastrofy zginął pilot.

Czytaj też:

Pożar na oddziale dziecięcym w łódzkim szpitalu. Ewakuacja noworodkówCzytaj też:

Wysokie zagrożenie w wielu regionach Polski. Pilny komunikat RCB