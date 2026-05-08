Co z Ukraińcami w Polsce po wojnie?  Nowe badanie daje odpowiedź
Paszporty, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Vikkkks
Wojna w Ukrainie, która zaczęła się od rosyjskiej inwazji, wciąż trwa. Obywatele zaatakowanego kraju zjechali się masowo m.in. do Polski, by tutaj zacząć na nowo swoje życie. Czy zamierzają tu zostać, gdy konflikt zbrojny zostanie zakończony?

Jak wynika z badania („Barometr Polskiego Rynku Pracy”), które przeprowadził Personnel Service. emigrację zarobkową planuje tylko 8 proc. Ukraińców – głównie młodych i aktywnych zawodowo. Reszta – 88 proc. – nie ma zamiaru opuszczać granic swojego kraju.

Natomiast 38 proc. Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, zadeklarowało, że chce zostać tu na stałe.

Krzysztof Inglot – założyciel Personnel Service, także ekspert ds. rynku pracy – zauważył, że większość Ukraińców zostanie na terytorium swojej ojczyzny, by ją odbudować, natomiast część – m.in. w pierwszych miesiącach po zakończeniu konfliktu zbrojnego – poczuje potrzebę poprawy swojej sytuacji finansowej. – To oznacza, że Polska nadal pozostanie ważnym kierunkiem migracji zarobkowej, choć skala i tempo tego ruchu będą zależeć od przebiegu odbudowy Ukrainy. Ja nadal podtrzymuję swoją prognozę, że moment otwarcia granic spowoduje wzrost mobilności i nawet 1 mln osób przyjedzie do Polski do prac – wskazał (cytat za dziennikiem „Fakt”).

Jeśli chodzi o Ukraińców, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to 38 proc. zamierza zostać tutaj na stałe – są to głównie osoby w wieku ok. 35-44 lat. Część ankietowanych tęskni jednak za ojczyzną – chcą wrócić do niej w ciągu ok. dwóch lat. – — Perspektywa 1-2 lat to dla Polski realna szansa, żeby zawalczyć o zatrzymanie tych pracowników na stałe. To często osoby z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku – zasugerował Inglot. Zdaniem firmy, którą reprezentuje, to co może zatrzymać tutaj Ukraińców, to dobre zarobki czy m.in. stabilne warunki zatrudnienia. Liczą oni także m.in. na to, że otrzymają wsparcie w zakupie własnego mieszkania.

Źródło: „Fakt”