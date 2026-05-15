Najnowsza waloryzacja ZUS. Tyle zyskają przyszli emeryci

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 14 maja podał komunikat ws. wskaźnika rocznej waloryzacji. Ogłosił w nim, że „wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich pięciu lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 110,61”. To wzrost o 10,61 proc.

Dla porównania w ubiegłym roku wzrost wyniósł 9,49 proc. Sprawa dotyczy prywatnego konta wewnątrz ZUS, na które trafia część składki emerytalnej każdej pracującej osoby. Co roku ustalana jest wysokość istniejącego świadczenia pieniężnego. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnik rocznej waloryzacji, prezes GUS ogłosił najnowsze dane. O co chodzi?

Podlega jej kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Wartość środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych jest zwiększana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku 1 czerwca i dzieje się to automatycznie. Pod uwagę brane są składki emerytalne, kapitał początkowy oraz środki na subkoncie.

Metoda rocznej waloryzacji składek nie uwzględnia wysokości składek za ostatnie miesiące pracy przed przejściem na emeryturę. Wskaźnik waloryzacji składek zależny jest od liczby ubezpieczonych oraz od wzrostu wynagrodzeń. Formuła obliczania wskaźnika wysokości składek, oparta jest na wzroście przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne.

