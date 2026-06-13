Ta głośna sprawa podzieliła gminy w całej Polsce. Donald Tusk: Żadnej wojny nie będzie

W sobotę ulicami Warszawy przeszli uczestnicy 25. Parady Równości. Osoby, które są członkami społeczności LGBT+ („lesbijki, geje, osoby biseksualne, transseksualne” itd.), jak również te, które wspierają je w walce o szacunek i równe traktowanie w Polsce, gorzko podsumowywały rządy Koalicji 15 Października. Wskazywały, że świętują okrągłą rocznicę, która jest zarazem radosna i smutna, bo od 25 lat tak naprawdę niewiele zmieniło się, gdy chodzi o prawa osób LGBT. Niektórzy, podczas rozmów z dziennikarzami, wprost mówiły o tym, że zawiodły się na Koalicji Obywatelskiej, która wiele obiecała, ale bardzo niewiele zrobiła.

13 czerwca szef rządu pojechał natomiast do Łomży – wziął udział w inauguracji powrotu kolei do miasta po 33 latach przerwy. Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na terenie rewitalizowanej linii kolejowej Łomża-Śniadowo, nawiązał do głośnego wydarzenia w stolicy. – Równość w Polsce, to nie jest tylko kwestia Marszu Równości – zaczął.

Donald Tusk zabrał głos ws. ustawy. Skorzystać mogłyby z niej m.in. osoby LGBT+

– W sposób ostrożny, wyważony i odpowiedzialny staraliśmy się doprowadzić do finału prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Teraz czeka ona na podpis prezydenta [Karola Nawrockiego – red.]. Mam nadzieję, że złoży go [pod projektem – przyp. red.] – wyraził nadzieję.

Donald Tusk chciałby, aby nowe przepisy sprawiły, że wszyscy poczują się „traktowani w sposób równy przez państwo, przez prawo”. – Dotyczy to także tego, aby pary partnerskie mogły korzystać z pomocy i opieki państwa – zaznaczył.

Zastrzegł jednak, że „nie jest to wszystko”, co można zrobić w tej sprawie. Podkreślił jednak, że „są to ważne kroki i dobrze byłoby ten etap mieć za sobą”.

Rząd będzie toczył wojnę z gminami ws. transkrypcji aktów małżeństw?

Część gmin, m.in. z południa Polski, stwierdziło, że będzie odmawiać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Czy można więc spodziewać się bitew, które rząd toczył będzie z lokalnymi samorządami? Tusk sprawę postawił jasno: – Żadnej wojny z gminami nie będzie.

– Musimy spokojnie przyzwyczaić się, że nadszedł czas, aby osoby o różnych poglądach, różnych stylach życia, różnych preferencjach seksualnych, czuły się w kraju – każda bez wyjątku – pełnoprawnym obywatelem i człowiekiem szanowanym – powiedział.

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