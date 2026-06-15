Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Trwa obława

Z informacji przekazanych przez lubelską policję wynika, że do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10.00 w centrum miasta, w okolicy pawilonów, w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Terebelskiej.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi obławę

Według ustaleń medialnych podczas zdarzenia miało paść kilka strzałów z broni palnej. Poszkodowana miała zostać jedna. Mimo przeprowadzonej reanimacji zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Po ataku sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

– Z relacji świadków wynika, że padło kilka strzałów, ale dwa trafiły i okazały się śmiertelne – przekazał w rozmowie z Interią Andrzej Fijołek rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. – Nie wiemy na razie nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej znały, czy były spokrewnione – dodał rzecznik.

„Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia. Komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu” – poinformowali mundurowi w komunikacie opublikowanym w serwisie X. W mediach społecznościowych pojawiły się posty, w których użytkownicy informują o pojawiających się na drogach korkach w wyniku działań policjantów.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Policja prosi o pomoc

W komunikacie z 15 czerwca policjanci zaapelowali, aby świadkowie tego zdarzenia lub ci, którzy mają informacje w tej sprawie, skontaktowali się ze służbami pod numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10. „Informacje można przekazywać anonimowo” – dodano.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikował m.in. serwis Słowo Podlasia w serwisie Facebook.

facebookCzytaj też:

Dziennikarz TV Republika starł się z szefem MSWiA. Padły ostre słowaCzytaj też:

Były szef MSZ krytykuje Nawrockiego: „To byłby wielki skandal międzynarodowy”