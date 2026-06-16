MEN szuka recepty na pęczniejący problem w szkołach. „Do tego zachęcamy”

W wielu szkołach lekcje po wystawieniu ocen zaczynają mieć coraz bardziej symboliczny charakter – zamiast zajęć w standardowej formie, odbywają się projekcje filmów, klasy wychodzą też na boisko. Rodzice narzekają, że placówki edukacyjne zamieniają się w przechowalnie.

– Zajęcia są uproszczone, sprowadzają się do kolorowania, wycinania, bawienia na podwórku bez żadnej animacji. Dzieci się... nudzą. Marzyłabym, żeby mogły tworzyć coś wspólnie. Tańczyć, przeprowadzić eksperymenty, nauczyć się czegoś przez zabawę i współpracę – mówi w rozmowie ze Strefą Edukacji pani Katarzyna, mama dzieci z edukacji wczesnoszkolnej.

– Kiedy wiem, że cały dzień mam spędzić na trybunach albo oglądać film, który już widziałam, wolę po prostu zrobić coś dla siebie. Realizować pasje, na które nie mam czasu w roku szkolnym – komentuje Magda, uczennica z Nysy.

Plaga w szkołach przed wakacjami. Jest reakcja MEN

Z kolei część nauczycieli skarży się, że w czerwcu w szkołach pojawia się nowa-stara plaga, czyli tzw. wakacje przed wakacjami. Placówki pustoszeją, bo dzieci wraz z rodzicami ruszają na wcześniejsze wyjazdy. – Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby szkoły jak najpóźniej organizowały klasyfikacyjną radę pedagogiczną, aby uczniowie mieli świadomość, że trzeba uczyć się praktycznie do samego końca roku szkolnego – powiedziała w wywiadzie dla „Wprost” Katarzyna Lubnauer.

– Dzisiaj, kiedy świadectwa są drukowane, a nie trzeba ich wypisywać ręcznie, szkoły naprawdę nie potrzebują dużo czasu od zatwierdzenia ocen do momentu, gdy pojawią się one na świadectwach. Jeżeli szkoła potrafi coś ciekawego zaproponować uczniom, również po wystawieniu ocen, to oni z przyjemnością będą przychodzili na zajęcia – dodała wiceminister edukacji.

Katarzyna Lubnauer podkreśliła również, że obowiązek szkolny trwa do ostatniego dnia roku szkolnego. Wakacje oficjalnie rozpoczną się 27 czerwca.

Czytaj też:

Nawrocki zawetuje kolejną ustawę? MEN grzmi: To byłby jawny błądCzytaj też:

Co z podwyżkami dla nauczycieli? MEN reaguje. „Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał powrotu Czarnka”