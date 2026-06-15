Dziennikarz TV Republika starł się z szefem MSWiA. Padły ostre słowa

Kancelaria Prezydenta RP wciąż nie wydała oficjalnego komunikatu w związku z wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny. Jednym z elementów wczorajszego wieczoru była gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, która odbyła się w ogrodach Białego Domu.

Rozmowa Nawrockiego i Trumpa. „1 minuta i 20 sekund”

W czasie wydarzenia kamery uchwyciły moment, w którym w pobliżu oktagonu doszło do krótkiej rozmowy Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. „Jeżeli to była jedyna okazja do rozmowy w czasie wydarzenia na terenie Białego Domu, to czas: 1 minuta i 20 sekund” – napisał Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM.

„Kancelaria Prezydenta dotąd nie podała informacji o spotkaniu. Wiemy, że były plany, że prezydent zapyta o kwestie obecności żołnierzy USA w Polsce. Prezydent Nawrocki miał też wcześniej brać udział w zaplanowanym na 45 minut przyjęciu dla gości VIP prezydenta Trumpa. Nie wiemy, czy tam prezydenci rozmawiali, czy widzieli się na tym spotkaniu” – czytamy dalej.

Szef MSWiA starł się z dziennikarzem TV Republika

Jeszcze przed galą MMA Karol Nawrocki rozmawiał z dziennikarzami. Wskazał, że strategicznym celem Polski jest stała obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju. Prezydent zwrócił też uwagę na to że „jest problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu”.

Do tych słów prezydenta odniósł się Marcin Kierwiński. „Prezydent Nawrocki atakując w USA polski rząd zapomina, że jest Prezydentem RP, a nie funkcjonariuszem TV Republika” – napisał minister spraw wewnętrznych i administracji na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Minister Kierwiński atakując prezydenta Karola Nawrockiego i TV Republika zapomina, że jest nieudacznikiem, który nie chce zabrać się za robotę i ustalić winnych fali przestępstw fałszywych zawiadomień” – odpowiedział mu Michał Jelonek z TV Republika.

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