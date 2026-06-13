Tusk i dwie zamaskowane osoby. Taką grafikę wykreowała TV Republika

W środę 10 czerwca Telewizja Republika wystartowała z nową zbiórką, której cel wyznaczono na 175 tys. zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na „studio specjalne”, które zostanie zorganizowane w związku z wizytą Karola Nawrockiego w USA.

Karol Nawrocki z wizytą w USA. Ekspert komentuje

Prezydent Polski dostał zaproszenie od Donalda Trumpa i już w najbliższą niedzielę będzie przyglądał się przebiegowi gali UFC Freedom 250, która zostanie zorganizowana na terenie Białego Domu. Tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi 80. urodziny.

– Prezydent Polski osiągnie cel, jeżeli nawet w przelocie spotka się z Trumpem i będzie miał chwilę, żeby porozmawiać z nim twarzą w twarz. Wtedy będzie mógł powiedzieć, że poruszył ważne tematy, a Trump odpowiedział mu w konkretny sposób – analizuje w rozmowie z „Wprost” dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego i autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

Telewizja Republika ma nową zbiórkę. Dedykowana grafika, a potem twarz Tuska

Telewizja Republika w prawym dolnym rogu ekranu w swojej transmisji wyświetla planszę, na której widać postęp prowadzonej zbiórki. W piątek 12 czerwca chwilę po godz. 21:00 udało się zgromadzić już 41 proc. kwoty.

Co ciekawe, były takie momenty transmisji, w której stacja rezygnowała z tej grafiki, a w jej miejsce – również w prawym dolnym rogu – pojawiało się zdjęcie uśmiechniętego Donalda Tuska, za którym wstawiono dwie zamaskowane osoby. Na wykreowanej planszy widniał napis: „Pakt migracyjny Tuska”.

Od piątku na terenie Unii Europejskiej zaczął obowiązywać pakt azylowo-migracyjny. Komisja Europejska zapewnia, że nowe przepisy przełożą się na wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Jak przypomina rmf24.pl, Polska, chociaż została czasowo zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, ze nie wdroży paktu w pełni. „Warszawa otrzymała zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Zwolnienie zostało przyznane na rok, z możliwością przedłużenia” – czytamy.

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