Co ze startem konkurenta TV Republika? „Trwają negocjacje”

Newsmax Polska pierwotnie miał rozpocząć nadawanie na początku czerwca, a potem debiut przesunięto na druga połowę czerwca. Press donosi, że operatorzy płatnej telewizji w zeszłym tygodniu zostali poinformowani, że do startu dojdzie do 1 lipca. Kanał ma być bezpłatnie oferowany operatorom, którzy podpiszą umowę do końca roku i udostępnią go w najszerszym pakiecie. Wirtualne Media podały, że zespół nie ma wiedzy o ostatecznym terminie.

Właścicielka agencji Delegata Dagmara Iwańczuk-Węgrzynek, która prowadzi rozmowy w imieniu kanału, podkreśliła, że „negocjacje trwają”. Newsmax Polska nie planuje nadawania na żywo na YouTube. Celem stacji jest dotarcie do abonentów sieci kablowych, serwisów streamingowych oraz platform satelitarnych. Start kanału będzie więc uzależniony od tego, czy zostanie podpisana umowa z którymś z większych operatorów.

Newsmax Polska wystartuje do 1 lipca? Trwają rozmowy z operatorami

Na razie Newsmax Polska konfiguruje sprzęt i sprawdza oprogramowanie. Prowadzone są próby kamerowe. Poszczególne wydania programów aktualnie są nagrywane „na sucho”, bez emisji. Zbierane są materiały do archiwum. Dziennikarze przychodzą do studia i redakcji, a osoby zaangażowane w kanał dostały wynagrodzenia.

Dyrektor wykonawczy Centrum Polityki Współczesnej w Belgradzie Nemanja Todorović Stiplija spekulował dla OKO.press, jaki jest cel powstania stacji. – Moim zdaniem celem jest coś szerszego: wykorzystanie Polski, a potencjalnie także Rumunii i innych rynków, jako punktów wejścia dla prawicowej, antyliberalnej, antyunijnej i pro-MAGA narracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Serbia w tym kontekście jest mniej tematem narracji, a bardziej wygodną platformą operacyjną – mówił.

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