Doradczyni Nawrockiego wzbudziła sensację. „Widzę do pewnego stopnia monarchię w Polsce”

Anna Maria Anders, pierwsza zastępczyni przewodniczącego rady ds. Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Karolu Nawrockim, zabrała głos podczas Kongresu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych w Krakowie. Jedna z jej wypowiedzi dotycząca monarchii w Polsce wzbudziła szczególne zainteresowanie uczestników wydarzenia.

Anna Maria Anders: Monarchia ma taką klasę

Kongres odbył się 30 maja pod hasłem „Czy Rzeczpospolita Polska może być monarchią w XXI wieku”. Organizatorzy od lat promują ideę przywrócenia monarchii konstytucyjnej w Polsce.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Anna Maria Anders przyznała podczas spotkania, że nie ma jeszcze jednoznacznie wyrobionego stanowiska w sprawie ewentualnej zmiany ustroju państwa. Jednocześnie zwróciła uwagę na swój sentyment do monarchii.

– Jeszcze nie zdecydowałam, jakie są moje poglądy w tej sprawie, ale monarchia ma taką klasę – mówiła.

Anna Maria Anders: do pewnego stopnia widzę monarchię w Polsce

Córka generała Władysława Andersa odwoływała się również do rodzinnych wspomnień związanych z II Rzeczpospolitą. Jak relacjonuje „Rzeczpospolita”, podkreślała, że jej ojciec rzadko opowiadał o wojnie, natomiast wspominał Polskę sprzed 1939 roku.

– Z tego punktu widzenia ja widzę do pewnego stopnia monarchię w Polsce. Mój ojciec opowiadał jeszcze o Polsce przedwojennej. Mam taką romantyczną wizję, jeśli chodzi o arystokrację, monarchię i tak dalej – stwierdziła.

Kancelaria Prezydenta zabrała głos

Po publikacji wypowiedzi Anders do sprawy odniosła się Kancelaria Prezydenta RP. W odpowiedzi przesłanej „Rzeczpospolitej” podkreślono, że członkowie rad działających przy prezydencie pełnią swoje funkcje społecznie i nie reprezentują KPRP podczas wydarzeń zewnętrznych.

Jak zaznaczono, udział w pracach takich gremiów ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny. W związku z tym kancelaria wskazała, że Anna Maria Anders uczestniczyła w kongresie we własnym imieniu i nie występowała jako przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP.

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