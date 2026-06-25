Koniec 30-letniej sprawy „Skóry”. Zapadł prawomocny wyrok

W 1999 roku z Wisły w Krakowie wyłowiono ludzką skórę, a potem kolejne ludzkie szczątki. Ofiarą okazała się 23-letnia studentka religioznawstwa Katarzyna Z., która zaginęła dwa miesiące wcześniej. We wrześniu 2022 r. Robert Janczewski został skazany na dożywocie za zabójstwo oraz zbezczeszczenie zwłok. W październiku 2023 r. „Skóra” został uniewinniony. W czwartek 25 czerwca Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury uznając ją za bezzasadną.

– Dzisiaj zakończyła się sprawa, która od blisko trzydziestu lat budziła emocje i to nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim rodziny samej pokrzywdzonej – powiedziała po ogłoszeniu postanowienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska. Zauważyła, że w pewnym momencie sąd apelacyjny „stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy oskarżony nie jest sprawcą tego zarzutu”. Według sędzi „wszelkie niewyjaśnione sprzeczności należy interpretować na korzyść oskarżonego”.

W połowie lutego 2026 r. ruszył z kolei proces o zadośćuczynienie dla Janczewskiego. Mężczyzna za niesłuszny pobyt w areszcie domaga się 22,7 miliona złotych od Skarbu Państwa. „Skóra” w areszcie spędził ponad siedem lat. Przez długi czas był traktowany jako więzień niebezpieczny bez prawa do kontaktu z rodziną. Adwokat Janczewskiego zwrócił uwagę, że zdrowie jego klienta zostało zrujnowane w sposób nieodwracalny.

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