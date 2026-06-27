IMGW i RCB ostrzegają cały kraj. Nadchodzi fala upałów do 39 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. W najbliższych dniach termometry pokażą miejscami nawet 39 st. C, a noce w wielu regionach pozostaną bardzo ciepłe.

Ostrzeżenia IMGW przed upałami obejmują cały kraj

IMGW wydał ostrzeżenia II i III stopnia dla wszystkich regionów Polski. Alerty drugiego stopnia objęły m.in. województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, część zachodniopomorskiego i północ podlaskiego, a także południowe obszary Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Na tych terenach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 37 st. C, a nocą od 17 do 23 st. C.

Upały w Polsce. W tych regionach będzie najgoręcej

Ostrzeżenia III stopnia wydano dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Obejmują one także znaczną część województw zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

W tych regionach w sobotę temperatura ma wynieść od 33 do 35 st. C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 do 39 st. C. Nocami słupki rtęci pokażą od 18 do 25 st. C, co oznacza także bardzo uciążliwe noce tropikalne.

Alert RCB dla całej Polski

W związku z prognozowaną falą upałów alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie zaapelowano o unikanie przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego, regularne nawadnianie organizmu oraz noszenie lekkiej odzieży i nakrycia głowy. Alert RCB obowiązuje na terenie całego kraju.

Ostrzeżenia II i III stopnia oznaczają niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególnie narażone są dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Podczas największego upału warto ograniczyć wychodzenie z domu, pić dużo wody i unikać intensywnego wysiłku. Wysokie temperatury i bardzo ciepłe noce mogą być wyjątkowo obciążające dla organizmu.

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