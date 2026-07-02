Polityk Lewicy skradł show na Open'erze. Pojawił się u boku Zary Larsson

Przypomnijmy, 1 lipca na festiwalu, który ponownie odbył się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo wystąpiła m.in. Zara Larsson. Występ szwedzkiej wokalistki przyciągnął tłumy jej fanów. Wśród nich był też Piotr Czerniejewski radny Konina.

Polityk Lewicy na scenie Openera. „Zatańczyłem z Zarą na scenie”

Radny Konina opublikował w serwisie X fragment występu piosenkarki, w którym sam uczestniczył. Polityk pojawił się na scenie i zaśpiewał z Larsson hit „Lush Life” . Piosenka cieszy się wielką popularnością w serwisie YouTube, gdzie do tej pory odtworzono ją ponad 946 mln razy.

„Zatańczyłem z Zarą na scenie” – napisał w swojej publikacji Czerniejewski. Jak dodał, „marzenie zostało spełnione” . Podziękował też piosenkarce „za ten moment” . Na scenie polityk otrzymał także koszulkę od wokalistki. Zdjęcie z koncertu z jego udziałem pojawiło się także na profilu Lewicy.

Kolejna edycja Open'er Festival w Polsce

Festiwal w Gdyni rozpoczął się w środę i potrwa do soboty. Wśród największych zagranicznych gwiazd, które w tym roku wystąpią na polskiej scenie, są m.in.: The Cure, Florence + The Machine, The XX, Nick Cave & The Bad Seeds, Calvin Harris, Martin Garrix.

Wśród polskich artystów znaleźli się z kolei: Kasia Lins, Vito Bambino, Sobel, Ralph Kaminski, Daria ze Śląska, Zalia, Sokół, OKI, Kaz Bałagane, Bokka, Coals, a takżeLordofon.

W tym roku fragmenty koncertów będą emitowane na antenie Telewizji Polskiej. Transmisje będzie można oglądać na kanałach TVP1 oraz TVP2.

Yehuda Prokopowicz i orkiestra Sinfonia Varsovia pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej wystąpią na Orange Main Stage w czwartek o godz. 20.30 – występ będzie transmitowany przez TVP 2. Z kolei TVP1 w piątek o godz. 21.00 pokaże występ The Cure.

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