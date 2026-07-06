Pilna narada liderów koalicji rządzącej. Tusk odwoła ministrę?

Koalicja rządząca przechodzi największy kryzys, odkąd formalnie objęła w Polsce władzę. Zaczęło się od zwrócenia uwagi przez opinię publiczną na olbrzymie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji – byłego koordynatora oddziału ratunkowego w Warszawski Szpitalu Południowym – który w 2025 roku zarobił ponad 1,6 mln zł (w ostatnim czasie pojawiały się doniesienia o skorygowanych przez niego fakturach i sporych kwotach, które pozwracał na konta placówek medycznych). Później pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach na SOR-ze, do których dochodzić miało, gdy oddziałem tym zarządzał lek. Dawid Kacprzyk (mówił o nich m.in. były ordynator-sygnalista z WSM – doktor Emil Jędrzejewski – który złożył ws. zeznania przed prokuraturą). Wcześniej portal Zero informował też, iż w WSM znajdować miał się oddzielny SOR dla polityków KO i ich rodzin (nie czekali długo na przyjęcie – badania wykonywano im ponoć już po kilkunastu minutach).

Koalicja Obywatelska mierzy się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Obrywa się całemu rządowi – przedstawiciele władzy domagają się od premiera Donalda Tuska, by zareagował, m.in. odwołując Jolantę Sobierańską-Grendę ze stanowiska. W sprawie afery dotyczącej ochrony zdrowia przewodniczący KO rozmawiał będzie dzisiaj (w poniedziałek – 6 lipca) wieczorem z liderami Koalicji 15 Października – wynika z ustaleń dziennikarzy Onetu.

Szykuje się dymisja ministry zdrowia? Oni mogą ją zastąpić

W rozmowie z portalem „ważny polityk obozu władzy”, niewymieniony z imienia i nazwiska, przyznał, że „byłby zdziwiony, gdyby Tusk nie wyrzucił Sobierańskiej-Grendy”.

– To była osobista decyzja premiera, więc byłbym zdziwiony, gdyby tak łatwo zrzucił ją z sań – powiedziała zaś inna osoba.

Źródło wskazało, że nowym ministrem zdrowia mógłby zostać wiceprzewodniczący KO i europoseł – Bartosz Arłukowicz. Kolejna osoba, która przejawia się w kuluarowych rozmowach, to Jakub Szulc – wiceszef Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mowa także o generale Grzegorzu Gieleraku – szefie Wojskowego Instytutu Medycznego.

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