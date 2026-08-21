Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2026 r. Sprawdź, jak zmieniły się trendy

To dane za pierwszą połowę bieżącego roku. Ministerstwo cyfryzacji zauważyło, że imiona, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, obecnie „wracają na szczyt popularności”. „Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych” – zaznaczyli przedstawiciele resortu.

Jeśli chodzi o dziewczynki, królową jest Zofia (2166 dzieci otrzymało takie imię). A w przypadku chłopców?

Jest zaskoczenie. Chodzi o Julię i Antoninę

Za Zofią uplasowała się Zuzanna (1830). Dalej mamy Maję (1801), Hannę (1665) czy Laurę (1627). Wysoko w rankingu jest także Oliwia (1404), Pola (1382) i Julia (1302). Wielu rodziców wciąż decyduje się nazwać córeczkę Alicja (1294). Na ostatnim miejscu pierwszej dziesiątki znalazła się Antonina (1228).

Największy spadek odnotowała Julia, która w 2025 roku znajdowała się na miejscu szóstym, a obecnie – na ósmym. Antonina awansowała zaś aż o trzy pozycje – z trzynastej na wspomnianą dziesiątą.

Jeśli chodzi o chłopców, opiekunowie prawni szczególnie często nadają im imię Nikodem (2665).

Antoni, Leon czy Franciszek. Dostojne imiona wracają do łask

Nikodem otwiera podium. Zaraz zanim znalazł się Antoni (2560), a potem Jan (2415), który zamyka pierwszą trójkę.

Dalej mamy Leona (2359), Franciszka (2289), Aleksandra (2148) czy Ignacego (2145). Popularnością cieszy się także imię Stanisław (1874), Jakub (1482) i Mikołaj (1381) – ostatnie miejsce w rankingu.

Jeśli chodzi o imiona męskie, nie ma spektakularnych awansów czy spadków o kilka miejsc.

Resort opublikował także dane o drugich imionach. „Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne: – chłopcy: Jan, Piotr, Józef i dziewczynki: Maria, Anna, Zofia” – ujawniło ministerstwo cyfryzacji.

To dane za pierwsze półrocze 2026 r.

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